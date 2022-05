Inter, dal summit odierno due atti da non sottovalutare! Ricordi un anno fa?

Oggi è avvenuto l’incontro tra il management dell’Inter e Inzaghi per valutare la stagione appena conclusa e programmare il futuro. Un anno fa, storia diversa

DUE ELEMENTI − Giornata di incontri e valutazioni in casa Inter. Riunione fondamentale tra i vari vertici nerazzurri per tirare le somme dopo una stagione molto competitiva ma al contempo faticosa. Dal meeting ci sono da registrare due importanti prerogative: la volontà di proseguire con Simone Inzaghi e l’obiettivo dichiarato di continuare a vincere. Due fattori indispensabili per un club come l’Inter chiamato a dare continuità e a crescere e migliorare anno dopo anno.

DIFFERENZE − L’imminente rinnovo di mister Inzaghi – settimana prossima possibile annuncio (vedi articolo) – è una notizia sicuramente non banale e da sottovalutare. Un anno fa praticamente l’Inter vedeva sfaldarsi in un sol colpo il proprio punto di partenza: Antonio Conte. Punto di partenza che oggi invece viene riconfermato con estrema fiducia e soddisfazione da entrambe le parti. Notizia che non può che far felici anche gli stessi giocatori. Il punto di riferimento dello spogliatoio non solo resta ma allo stesso tempo rinnova!

OBIETTIVI − Il secondo elemento scaturito dall’incontro odierno e confermato dallo stesso Steven Zhang (vedi articolo) è la dichiarazione di intenti verso un domani ancora ricco di trionfi e trofei. Lo Scudetto come obiettivo primario. Si tratta di un’altra differenza rispetto ad un anno fa. L’addio di Conte aveva ridotto progressivamente le pretese di competitività, nonostante l’irrefrenabile gioia Scudetto. Oggi questa competitività viene riaffermata a gran voce senza paura e senza esitazione.