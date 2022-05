Zhang: «Stagione storica, grazie a tutti! Inzaghi, serenità. Che gioia i tifosi!»

Steven Zhang ha parlato su Inter Tv facendo un bilancio della stagione appena conclusa dell’Inter. Omaggio ai tifosi e al lavoro di Inzaghi e di tutta la squadra

BILANCIO − Zhang valuta la stagione dell’Inter: «E’ stata una stagione bellissima nella quale abbiamo vinto due trofei e siamo andati avanti anche a livello internazionale in Champions League, qualificandoci agli ottavi dopo tanto tempo. Allo stesso tempo, purtroppo non siamo riusciti a vincere lo Scudetto ma abbiamo combattuto fino all’ultima giornata. Complimenti al Milan e complimenti a tutti gli avversari del campionato. Siamo stati molto contenti di aver visto i nostri tifosi festeggiare, siamo contenti per noi e i nostri tifosi. Nel complesso, è stata una stagione storica che ricorderemo tutti».

PROGRAMMAZIONE − Zhang determinato in vista della prossima annata: «La stagione è appena finita ma non smetteremo di lavorare pensando già alla prossima. Dobbiamo rimanere competitivi e lottare per grandi traguardi, guardando avanti e puntando al massimo. L’incontro di oggi è stato utile per pianificare la prossima stagione, migliorarci e puntare sempre al massimo».

PROPRIETÀ − Zhang ripercorre il lavoro della società: «Abbiamo comprato l’Inter 6 anni fa e l’anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto e quest’anno abbiamo vinto altri due trofei molto importanti. Negli ultimi anni siamo riusciti a migliorare la nostra posizione in classifica e soprattutto negli ultimi tre anni abbiamo raggiunto risultati impressionanti. Questo dimostra che i calciatori e lo staff ad Appiano Gentile stanno andando nella direzione giusta. Voglio anche ringraziare tutti i dipendenti che lavorano nei nostri uffici, è un lavoro di squadra. Il lavoro dei dipendenti, oltre al sostegno dei risultati ci hanno permesso di raggiungere grandi traguardi. Inoltre ci aiuteranno anche a raggiungere altri importanti traguardi».

INZAGHI − Così Zhang sul tecnico nerazzurro: «Inzaghi mette serenità. E’ un piacere lavorare con lui, è un uomo molto intelligente, un grande allenatore. Con lui andremo avanti insieme sicuramente perché riesce anche a mantenere un ambiente sereno. Gode del sostegno nostro e di tutti i tifosi e dei giocatori».

OBIETTIVO E RICORDO − Zhang parla di sostenibilità e di gioia per il ritorno dei tifosi a San Siro: «Penso che la cosa più importante è che la squadra sia rimasta competitiva. L’obiettivo è sempre di migliorarci, risultati sportivi sono l’obiettivo più importante per il club. E tutto il resto viene di conseguenza. Essendo uno dei club più importanti del mondo dobbiamo mantenere una linea sostenibile tenendo a bada la struttura dei costi e l’intera organizzazione, la cultura aziendale, gli aspetti del marketing e commerciali dando gioia a tutti i nostri tifosi. Il momento più bello dico il ritorno dei tifosi allo stadio, vederli sostenere i giocatori, è stato il momento più bello. Speriamo di continuare così anche la prossima stagione».