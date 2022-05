Barzaghi: «Inzaghi-Inter, rinnovo settimana prossima. Obiettivo Scudetto!»

Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede dell’Inter per Sky Sport, ha ribadito quanto già affermato poc’anzi in merito al rinnovo di Inzaghi (vedi articolo). Dichiarato anche l’obiettivo del prossimo anno

RINNOVO E SCUDETTO − L’Inter guarda già alla prossima stagione con la conferma sicura di Inzaghi. Matteo Barzaghi di Sky Sport ha espresso il pensiero della società: «L’obiettivo della prossima stagione sarà competere per lo Scudetto. L’Inter vuole mantenere un organico molto forte: Bremer, Asllani, Perisic e Dybala i nomi fatti. Il rinnovo di Inzaghi è già impostato, settimana prossima si potrebbe finalizzarlo. Accordo al 2024 con opzione fino al 2025. Inzaghi continuerà con entusiasmo in accordo con la società perché l’obiettivo del prossimo anno è proprio il titolo».