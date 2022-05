Compagnoni: «Inter, sconfitta a Bologna ci può stare. Altri risultati no!»

Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è soffermato a parlare della stagione dell’Inter e degli errori commessi.

GLI ERRORI – Maurizio Compagnoni su Sky parla in breve della stagione dei nerazzurri e gli errori commessi: «L’Inter ha pagato la rimonta nel derby, oltre le sette partite famose dove ha raccolto pochi punti però lì ci sta un passaggio a vuoto, così come quello di Bologna. Vero che non sei stato più padrone del tuo destino, però ci sta. Sette partite dove ha raccolto sette punti e poi il derby dove l’Inter sembrava in totale controllo. Tante occasioni sciupate in questa stagione. L’errore di Radu ha spostato poco».