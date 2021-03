Inter, sosta utile per portare tutti alla stessa pagina. Conte al lavoro

L’Inter è lanciata nella corsa scudetto. La sosta per le nazionali sarà utile a Conte per lavorare su quei calciatori che hanno avuto meno spazio durante la stagione

LAVORO – L’Inter si avvia all’ultima parte della stagione. Durante la sosta per le Nazionali, Conte, potrà approfittare per lavorare ad Appiano Gentile con quei giocatori che, quest’anno, hanno trovato meno spazio per condizione per problemi fisici. In attesa del recupero di Vecino, fermato dal coronavirus, il tecnico nerazzurro dovrà lavorare sulle gambe, ma soprattutto sulla testa, di alcuni giocatori apparsi in ritardo quest’anno: Ashley Young e Stefano Sensi su tutti. Entrambi i calciatori, per motivi diversi, non hanno inciso come ci si aspettava. La sosta, in tal senso, può essere decisiva.

ALLA STESSA PAGINA – Conte dovrà lavorare per portare tutti i calciatori “alla stessa pagina”: nel rush finale della stagione servirà l’apporto di tutta la rosa visto il calendario compresso e una stagione estremamente particolare. Sensi e Young dovranno farsi trovare pronti sia di gambe che, soprattutto di testa. È capitato, infatti che, durante la stagione, non siano entrati in campo con lo spirito giusto. È un aspetto da non sottovalutare e su cui Conte lavorerà sicuramente.