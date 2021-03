Giletti: «Crollo Juventus? La svolta è Conte all’Inter, vera antagonista»

Massimo Giletti, presentatore televisivo notoriamente tifoso della Juventus, è intervenuto oggi ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24” individuando nell’arrivo di Conte all’Inter la svolta che ha portato ora alla possibile fine del ciclo dei bianconeri

IL MOMENTO DI SVOLTA – Giletti individua nell’ingaggio di Antonio Conte all’Inter la svolta nella storia recente della Juventus. Secondo Giletti è fondamentale il passaggio in cui la Juventus, dopo l’esonero di Allegri, sceglie Sarri e non Conte che finisce per firmare con i nerazzurri: «Quando vinci sempre dai per scontato che continuerai a vincere, poi c’è una svolta. Il momento critico è Conte all’Inter. Nel momento in cui decidi di cambiare il migliore ti affidi a Sarri con una scelta molto strana e particolare. Regali la linea Conte a chi fa ripartire il sistema Inter che è la vera antagonista scudetto».