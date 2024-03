Inter, sosta movimentata! Al rientro pronti al reset: obiettivo

La sosta per le Nazionali ha scombussolato, e non poco, l’umore in casa Inter. Fra infortuni e possibili squalifiche al rientro ad Appiano i giocatori dovranno fare un reset mentale: c’è un obiettivo da raggiungere

RESET – Reset dovrà essere la parola chiave per i calciatori dell’Inter al rientro dalla sosta per le Nazionali. Una sosta che non è stata particolarmente tranquilla per la squadra, fra infortuni (de Vrij e Sommer) e possibili squalifiche (Acerbi per il caso Juan Jesus). Al rientro ad Appiano Gentile servirà quindi tornare a concentrarsi sul campo e sull’obiettivo da raggiungere: la seconda stella e lo scudetto distano 14 punti. Punti che nessuna delle prossime 9 avversarie in campionato ha, giustamente, intenzione di regalare: servirà la migliore Inter per chiudere, in fretta, il campionato.

MENTALE – Dopo l’eliminazione in Champions League ad opera dell’Atletico Madrid è subentrata una fisiologica stanchezza mentale, oltre che fisica. I calciatori, dopo mesi straordinari, sono apparsi stanchi e, a tratti, distratti. E certamente, la questione Acerbi e gli infortuni occorsi in Nazionale non danno una mano a tranquillizzare l’ambiente. Contro l’Empoli ì, nel match in programma lunedì prossimo, bisognerà dare una risposta importante, nella prima tappa del percorso che, tutti si augurano, porterà allo scudetto.