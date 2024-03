Fiorentina-Inter Women, 0-1 al 45′: segna sempre Serturini

Fiorentina-Inter Women è il match valevole per la seconda giornata della poule scudetto della Serie A Femminile(segui QUI il LIVE). Questo quanto successo nella prima frazione di gioco

GLACIALE – Fiorentina-Inter Women è la sfida valevole per la seconda giornata della poule scudetto della Serie A Femminile. Le ragazze di Guarino partono fortissimo e trovano il vantaggio in apertura di primo tempo: all’8′ è Serturini ad aprire le marcature andando in gol su assist di Magull dopo uno svarione della difesa delle padrone di casa. Il gol gasa le ragazze di Guarino che cominciano a spingere, pur creando pochi pericoli. Ne fa le spese la Fiorentina di De La Fuente, in difficoltà ed incapace di reagire. Almeno sino al finale di primo tempo dove una percussione personale di Janogy spaventa Durante. La prima frazione si chiude con le ragazze di Guarino in vantaggio per 0-1: nella ripresa bisognerà scendere in campo col medesimo atteggiamento per portare a casa una vittoria fondamentale.