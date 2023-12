Inter, altra settimana difficile. Udinese, Real Sociedad e bestia nera!

L’Inter ha appena attraversato una delle settimane più difficili della stagione. Dopo Juventus, Benfica e Napoli il tour de force non è però ancora finito. Le prossime tre fanno paura alla squadra di Simone Inzaghi.

IMPEGNI – Calendario fitto, impegni difficili per la squadra di Simone Inzaghi. L’Inter dev’essere pronta per un’altra settimana ai limiti dell’impossibile. Juventus, Benfica e Napoli in sette giorni non erano abbastanza, adesso i nerazzurri hanno altre tre gare proibitive. Una un po’ meno, anche se la storia dice altro. Si parla ovviamente dell’Udinese, con cui però l’Inter ha già perso punti nella passata stagione. A settembre del 2022 il punto più basso della storia di Inzaghi a Milano.

ALTRI DUE – Martedì arriva al Giuseppe Meazza in San Siro la Real Sociedad. La partita sarà decisiva per il primo posto del gruppo D di Champions League, l’Inter ha solo un risultato su tre: la vittoria. Gli spagnoli non hanno ancora perso nella competizione, ma Inzaghi potrebbe riavere da titolare Alessandro Bastoni. L’ultima partita della settimana, probabilmente la più difficile, sarà con la Lazio allo Stadio Olimpico. Un autentico incubo la trasferta di Roma per il tecnico piacentino, che lì ha perso due volte su due per 3-1. In entrambe le occasioni l’Inter ha subito due gol nei 15 minuti finali, trasformati in ‘guerra‘ per episodi controversi come l’abbraccio ironico e poco apprezzato di Luiz Felipe a Joaquin Correa.