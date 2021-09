L’Inter scopre una nuova risorsa: i calci piazzati hanno già un ruolo chiave

L’Inter contro la Fiorentina trova ancora una volta un gol tramite calci piazzati nell’1-3 finale. I nerazzurri scoprono così una nuova e fondamentale fonte realizzativa.

LACUNA – Negli ultimi anni, i calci piazzati non rappresentavano una soluzione offensiva per l’Inter. Soprattutto se si parla di calci di punizione. Prima di quello segnato da Federico Dimarco contro la Sampdoria (vedi video), se ne contavano appena tre in altrettante stagioni (due se quello di Joao Cancelo al Cagliari lo si ritiene un cross “sbagliato”). Quest’anno invece l’Inter non solo ha il miglior attacco in Serie A (per ora) con 18 reti. Ma è anche la squadra che ha siglato più gol attraverso calci piazzati.

DOMINIO AEREO – Del resto, con due corazzieri come Milan Skriniar e Edin Dzeko è lecito provare a dominare le vie aeree nell’area avversaria. Ancor più se la battuta di una punizione o di un calcio d’angolo si può affidare ad Hakan Calhanoglu o Federico Dimarco, due dal piede estremamente educato (come detto dallo stesso numero 9). E lo si è visto anche ieri contro la Fiorentina, al 55′: corner dalla destra del 20 turco, terzo tempo perfetto di Dzeko in area. Quest’anno è già successo altre tre volte, per un totale di 5 gol da calci piazzati (contando la punizione di Dimarco a Genova). Un’arma non indifferente per Simone Inzaghi, che può lavorare su questa situazione di gioco come parte fondamentale del suo piano gara.