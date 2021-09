Lazio, infortunio per Zaccagni: salta la sfida con l’Inter dopo la sosta?

Lazio, infortunio in allenamento per Mattia Zaccagni, centrocampista ex Hellas Verona arrivato nel corso dell’ultima sessione di mercato. Il calciatore salta la sfida contro l’Inter dopo la sosta? Di seguito il comunicato del club e quelli che potrebbero essere i tempi di recupero.

INFORTUNIO – Lazio, Mattia Zaccagni non ha partecipato all’ultimo allenamento in vista della sfida contro il Torino a causa di un problema fisico. Di seguito il comunicato pubblicato nel sito ufficiale del club biancoceleste: “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”. I tempi di recupero potrebbero essere tra i 10 e i 15 giorni, per questo motivo l’ex numero 10 del Verona rischia di saltare le sfide contro Roma e Bologna, per tornare così a disposizione dopo la sosta per le nazionali, cioè contro l’Inter.

Fonte: sslazio.it