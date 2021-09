VIDEO – Sampdoria-Inter 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Inter, anticipo mattutino della terza giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



NIENTE TRIS – Sampdoria-Inter 2-2 nell’anticipo mattutino della terza giornata di Serie A. L’Inter si ferma ancora a Genova e non risponde al Napoli, vittorioso ieri sulla Juventus. E sì che per i nerazzurri la partita si mette bene al 18’, quando una splendida punizione dal limite di Federico Dimarco finisce all’incrocio dei pali. Spettacolare l’esecuzione col mancino del laterale, oggi sostituto di Alessandro Bastoni. Il vantaggio regge un quarto d’ora, poi la Sampdoria sfrutta la solita mancata uscita di Samir Handanovic e, su palla respinta corta da Ivan Perisic, Maya Yoshida calcia trovando la deviazione decisiva di Edin Dzeko che vale l’1-1. È il primo gol in campionato dei blucerchiati. Un recupero di Hakan Calhanoglu su Mikkel Damsgaard avvia il nuovo vantaggio dell’Inter: Nicolò Barella corre sul centro-destra e crossa dalla parte opposta per il liberissimo Lautaro Martinez, tiro al volo e 1-2. È il 44’, dovrebbe essere il gol che cambia l’inerzia ma così non è. La Sampdoria impiega due minuti da inizio ripresa per riprendere ancora l’Inter: cross di Bartosz Bereszynski e perfetto sinistro al volo dell’altro terzino, Tommaso Augello. L’Inter ha subito dopo tre occasioni nitide per tornare ancora avanti, ma non le concretizza. Pesanti soprattutto quelle sprecate da Perisic e Calhanoglu. Danilo D’Ambrosio si sostituisce a Handanovic nel finale e salva su tiro di Damsgaard, col portiere sloveno al solito fermo a guardare. Chiusura con l’Inter in dieci, per l’ennesimo infortunio a Stefano Sensi stavolta a cambi finiti. Primo stop per Simone Inzaghi da tecnico nerazzurro.

Video con gli highlights di Sampdoria-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.