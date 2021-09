Dzeko: «Inter, svolta in tre minuti! Sto benissimo, bello andare a saltare»

Anche Dzeko ha parlato a Inter TV nel post partita di Fiorentina-Inter. Di seguito quanto ha dichiarato dopo l’1-3 del Franchi nell’anticipo della quinta giornata di Serie A, nel quale ha firmato il vantaggio.

TRE GOL FONDAMENTALI – Edin Dzeko parla dopo Fiorentina-Inter: «Sto benissimo, i numeri non me li ricordavo ma non pensavo fosse passato così tanto tempo da quando avevo fatto così tanti gol all’inizio. Una partita difficile, nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo ma onore alla Fiorentina. Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere quanto è forte questa squadra. Qual è stata la svolta? Il primo gol. Nel primo tempo non siamo stati in partita, loro potevano fare un altro gol. Menomale che siamo rimasti in partita con l’1-0 solo, poi in quei tre minuti li abbiamo ammazzati. Loro, dopo un gran primo tempo come quello, sono calati. Con grandi giocatori è facile giocare, tutti i miei compagni d’attacco lo sono. Oggi ho fatto gol io, domani magari lo farà Lautaro Martinez, Alexis Sanchez o Joaquin Correa: basta che l’Inter vinca. Andare a saltare di testa? È bello, anche perché io già tre o quattro volte da questo inizio di campionato ho avuto qualche occasione su calcio d’angolo e non ho mai fatto gol. Oggi è il primo: sono sicuro che quando calciano Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco è uno spettacolo. Sicuramente è un vantaggio. L’Atalanta? La vittoria è importante, soprattutto contro una grandissima Fiorentina che sicuramente farà una grande stagione. Però magari stasera siamo tranquilli dopo una vittoria così importante: da domani si pensa alla prossima, che è sempre la più importante».