Inter-Salernitana, la notizia migliore non arriva (solo) dall’attacco

In Inter-Salernitana si sbloccano gli attaccanti nerazzurri, dopo 425 minuti senza gol. Ma la notizia migliore arriva da un altro reparto.

SBLOCCO MENTALE – Inter-Salernitana deve diventare il punto di partenza per l’ultima fase della stagione 2021/22. I cinque gol rifilati ai campani sono la migliore risposta al pessimo mese di febbraio. Ma la ritrovata via del gol, per la squadra, per Lautaro Martinez e per Edin Dzeko non deve accontentare i nerazzurri. Che non hanno mai avuto problemi a creare occasioni, come dichiarato anche da Massimiliano Farris dopo la vittoria di ieri. Semmai i problemi erano da altre parti.

LAVORO DI SQUADRA – Contro Sassuolo e Genoa, giusto per citare le ultime due gare, l’Inter aveva creato tanto. Ma erano occasioni non pulitissime dal punto di vista tattico, rovinate poi dalla scarsa applicazione tecnica dei giocatori. Contro la Salernitana invece i pianeti si sono nuovamente allineati. E il segreto del successo non è tanto nella ritrovata armonia tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko (vedi nota tattica). Ma nella costruzione delle azioni che hanno portato al pokerissimo.

PROTAGONISTA ASSOLUTO – In Inter-Salernitana il vero play dell’Inter è stato Nicolò Barella, senza alcun dubbio. Anche il 23 ha posto fine ad un periodo di appannamento durato fin troppo. E ieri è ritornato ad essere il centrocampista totale della scorsa stagione. Con Barella ha girato meglio tutto il centrocampo e, di conseguenza, l’intera squadra. Non tanto per i palloni toccati (95, il migliore di tutti ieri), quando per la freschezza mentale e l’applicazione. Barella è sembrato decisamente più concentrato rispetto alle ultime uscite, e si è rivelato il vero gamechanger di Inter-Salernitana. Mandando fuori fase gli avversari grazie ai suoi inserimenti asimmetrici tra le linee, e innescando numerose volte i compagni. Ed è da qui che Simone Inzaghi deve ripartire, rispolverando e oliando il motore principale dei Campioni d’Italia in carica.