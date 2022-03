Nota tattica di Inter-Salernitana: Dzeko e Lautaro Martinez, prova di coppia

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Salernitana parliamo di Dzeko e Lautaro Martinez.

IL RISCATTO DELLE PUNTE – Inter-Salernitana è stata finalmente la partita degli attaccanti nerazzurri. Dopo un periodo nero anzi nerissimo Edin Dzeko e Lautaro Martinez sono letteralmente esplosi. Due gol il primo, tre il secondo. Basterebbe anche solo questo, ma è solo una parte della loro partita.

ESPLOSIONE DI TIRI – Partiamo dall’argentino, nettamente il più in difficoltà quantomeno nell’ultimo mese. Non segnava dall’andata contro la Salernitana, in Serie A e in generale su azione. Era il 17 dicembre. Nelle ultime gare oltre ad errori incredibili aveva praticamente smesso di tirare. Una secca conclusa appunto contro la Salernitana. Ecco la mappa dei suoi tocchi, presa da WhoScored:

In totale sono 39, con la bellezza di 10 tiri. Di cui 5 in porta, con 3 gol e una traversa. All’improvviso scomparso il giocatore timido, quasi impaurito delle ultime uscite. Lautaro Martinez è tornato, e la sua heatmap conferma una presenza diversa nel gioco:

Si è fatto trovare in area, ma si è anche abbassato a giocare palla. Non a caso è stato quarto per km percorsi. Finalmente si sono visti scambi corti e un’intesa nei movimenti con Dzeko. Bravo anche Simone Inzaghi a schierarli più vicini, come potete vedere dalle posizioni medie con l’Inter in possesso del report della Lega Serie A:

Una prova individuale di alto livello, ma anche una buona espressione di coppia. Finalmente, ripetiamo. Secondo lo stesso report, il mumero 10 è stato il migliore in campo (QUI a pagina 15).

BOMBER E RIFINITORE – Dzeko non lo ha lasciato solo. E anche per lui i due gol sono solo il punto di partenza. Questa è la mappa dei suoi tocchi da WhoScored:

Sono 36, ma in 71 minuti contro i 94 del compagno. Come potete vedere, anche Dzeko si è alternato tra presenza in area e movimenti incontro a favorire la manovra. Questa è la sua heatmap sempre da WhoScored:

Al suo attivo 3 tiri di cui 2 in porta, ma anche 3 occasioni da gol create e 2 passaggi chiave, con un assist. Una prova molto lontana da quella enigmatica, quasi da mediano, fornita contro il Genoa. Dzeko sempre riferimento del gioco offensivo, ma pronto a lasciare spazio al compagno argentino. Da coppia.