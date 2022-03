Virdis: «Scudetto in bilico fino alla fine. Ecco i vini per Inter, Milan e Napoli»

L’Inter ha vinto 5-0 contro la Salernitana riprendendo, almeno momentaneamente, la vetta della classifica. Un risultato importante dopo il mese nero di febbraio con la squadra che ha reagito benissimo. Domani c’è Napoli-Milan e Pier Paolo Virdis, intervistato, ha detto la sua sulla corsa scudetto.

SCUDETTO – L’Inter con la vittoria contro la Salernitana si è presa la vetta della classifica in attesa del big match di domani tra Napoli e Milan. Intanto, un ex rossonero ed esperto di vini, Pier Paolo Virdis, ha detto la sua sulla corsa scudetto in un’intervista rilasciata a Tuttosport. «Campionato si deciderà nelle ultime giornate? Me lo auguro per la bellezza della competizione. Significherebbe interisti, milanisti e napoletani pronti a guardare con passione sino alla fine le partite della propria squadra del cuore. Juventus nella lotta? E’ un po’ lontana, non credo riesca a recuperare, anche se il calcio riserva sempre qualche sorpresa. Che vini sarebbero Inter, Milan e Napoli? Il Milan qualcosa che non conosci ma che sorprende, un timoroso. L’Inter, campione in carica, è un sassella, un nebbiolo. Infine il Napoli è come Osimhen, un aglianico che però diventerebbe riserva in caso di scudetto, per un’annata semplicemente fantastica».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna