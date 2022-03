Inter-Salernitana 5-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter batte 5-0 la Salernitana e interrompe finalmente un mese nerissimo dal punto di vista realizzativo e di risultati. Sul pokerissimo di ieri sera sono, per forza di cose, i dati sui gol le statistiche più particolari da trovare.

QUATTRO – Le triplette in carriera di Lautaro Martinez con le squadre di club. Il Toro è alla seconda con l’Inter, dopo quella nel 6-2 al Crotone del 3 gennaio di un anno fa, e non segnava in Serie A proprio dall’andata con la Salernitana (17 dicembre). Col Racing Club ne aveva fatte altrettante, all’Huracan il 4 febbraio 2018 e al Cruzeiro in CONMEBOL Libertadores venti giorni dopo.

DIECI – I gol segnati in questa Serie A dall’Inter alla Salernitana, già battuta 0-5 all’Arechi lo scorso 17 dicembre. In campionato non succedeva da ventiquattro anni che i nerazzurri segnassero una doppia cifra fra andata e ritorno allo stesso avversario. Era il Lecce, che nella stagione 1997-1998 perse 1-5 all’andata (27 settembre 1997) e 5-0 al ritorno (15 febbraio 1998).

SEDICI – Le reti stagionali di Edin Dzeko: dodici in Serie A, una in Coppa Italia e tre in Champions League. Nonostante ciò quella di ieri in Inter-Salernitana è soltanto la sua terza doppietta stagionale: le altre nel 6-1 al Bologna del 18 settembre e nel 2-0 allo Shakhtar Donetsk del 24 novembre.

DICIANNOVE – I mesi dopo cui due giocatori dell’Inter sono tornati a segnare una marcatura multipla nella stessa partita. Non capitava ancora a Lautaro Martinez e a Romelu Lukaku, doppietta a testa nella semifinale di Europa League con lo Shakhtar Donetsk del 17 agosto 2020. Pure lì finì 5-0.

QUATTROCENTOVENTICINQUE – I minuti dopo cui – finalmente – si è interrotto il digiuno di gol, che durava dal 47′ di Napoli-Inter con gol di Dzeko (12 febbraio). Per pochissimo non si è fatto peggio del 2017-2018, quando l’Inter rimase a secco 430′.