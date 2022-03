Inter-Salernitana, pagelle: difesa ok e centrocampo top. 7 a Inzaghi – CdS

L’Inter aveva bisogno di una vittoria per dimenticare il mese di febbraio e lo ha fatto alla grande. I nerazzurri, col 5-0 alla Salernitana, risalgono in vetta alla classifica in attesa di Napoli-Milan di domani sera. Intanto, piovono ottimi voti dalle varie testate.

PROMOSSI – L’Inter viene promossa in toto. La squadra di Simone Inzaghi riesce nell’impresa di stravincere contro la Salernitana dimenticando il mese durissimo e nerissimo di febbraio. I nerazzurri ritrovato Lautaro Martínez e Dzeko (8.5 e 7.5 per il Corriere dello Sport) ma anche un super Nicolò Barella (7.5). Bene però da sottolineare anche Darmian (6.5 con ottima intesa con Bastoni) e la difesa in toto con de Vrij (6.5) che finalmente torna a vincere anche i duelli fisici con Djuric. Infine una nota a Simone Inzaghi, premiato con un 7: dopo tante uscite brutte la sua squadra sembra tornata. Nella Salernitana invece tante insufficienze, come era logico aspettarsi, ma quella che più colpisce è il 4.5 all’allenatore, Davide Nicola. Per il CdS la maggior parte delle colpe è sua: «Va bene non venire a San Siro per difendersi, ma così è troppo» il commento.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno