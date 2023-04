Inter, Roma e Milan: una poltrona per tre. Scontri con vantaggio

Con il ritorno (momentaneo) della Juventus al terzo posto in classifica, resta un solo posto per tre squadre in vista della prossima UEFA Champions League. Inter, Roma e Milan dovranno giocarsi tutto anche negli scontri diretti. Dove i giallorossi hanno un vantaggio.

UNA POLTRONA PER TRE – Con i primi tre posti occupati da Napoli, Lazio e Juventus (sebbene resta ancora da capire la questione penalizzazione), resta solo un posto da conquistare per la prossima UEFA Champions League. La quarta posizione è una vera e propria poltrona per te, con la Roma attualmente qualificata (a +5 sui nerazzurri), Milan e Inter. Una lotta serrata, che vedrà soltanto una delle tre entrare nell’edizione del prossimo anno. Tutto da decidersi nelle ultime sette giornate di campionato, dove – a rendere il tutto ancora più interessante – restano da giocare due scontri diretti. Ovvero Roma-Milan e Roma-Inter. Con un vantaggio per i giallorossi, che potranno per l’appunto scendere in campo entrambe le volte tra le mura di casa. Senza contare che la sfida tra la squadra di José Mourinho e quella di Simone Inzaghi si incastra proprio prima di altre due importantissime gare: da una parte la semifinale di Europa League contro il Feyenoord, dall’altra quella di Champions League contro il Milan…