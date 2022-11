Brozovic, il rientro che può ridare all’Inter entusiasmo ed equilibrio

Dopo la brutta sconfitta con la Juventus, che ha fatto riaffiorare i problemi di inizio stagione, l’Inter cerca il riscatto in casa contro il Bologna. Per cercare di resettare e ripartire nuovamente da zero, Inzaghi potrebbe affidarsi al rientrante Brozovic.

IL RIENTRO − Dopo più di un mese di assenza, nella sfida persa dall’Inter contro la Juventus, si è finalmente rivisto in campo Marcelo Brozovic. In queste ultime settimane l’assenza del croato è stata ben compensata dalle ottime prestazioni di Hakan Calhanoglu. Il turco ha sorpreso tutti per la sua grande capacità di velocizzare il gioco e trovare linee di passaggio sempre diverse. Ora come non mai, però, i nerazzurri hanno disperato bisogno della classe e dell’entusiasmo del numero 77.

MINUTI IMPORTANTI − Con la Juventus, Brozovic ha giocato una decina di minuti, tempo che gli è servito per riprendere confidenza con il campo. Il regista croato ora deve ritrovare la forma migliore, visto il lungo periodo di degenza. Comunque anche se non in perfetta forma, Simone Inzaghi potrebbe decidere di riaffidargli già contro il Bologna le chiavi del centrocampo nerazzurro.

L’Inter ritrova Brozovic, vicino il ritorno da titolare

POSSIBILE TITOLARITÀ − Vista la difficile situazione di classifica, scaturita dopo la sconfitta di domenica, l’Inter è alla ricerca di certezze. Per poterle ritrovare, Inzaghi potrebbe aumentare il minutaggio contro il Bologna per Brozovic, magari rimettendolo titolare a Bergamo con l’Atalanta (vedi articolo). Nonostante la precaria condizione fisica, la tecnica del croato e la sua grande esuberanza potrebbero rivelarsi un’arma non indifferente. La sua presenza dal primo minuto potrebbe portare nuovo entusiasmo in tutto il gruppo, oltre che una solidità mentale che finora si è vista a fasi alterne. Inoltre schierare Brozovic sin dall’inizio permetterebbe di avere un’innesto di qualità a partita in corso come Henrikh Mkhitaryan. Il suo rientro comunque permette ai nerazzurri di avere più opzioni per cercare di ribaltare una complicata situazione di classifica.