Spinelli: «Lukaku tornato all’Inter diverso! Manca l’uomo fondamentale»

Spinelli non vede Lukaku di ritorno all’Inter come quello che aveva fatto benissimo dal 2019 al 2021. L’ex presidente di Genoa e Livorno, inoltre, sottolinea come domenica la Juventus abbia trovato la sua miglior prestazione stagionale. Le sue parole in collegamento con Calcio Totale, su Rai Sport +.

MOMENTO NO – Aldo Spinelli prova a capire cosa non abbia funzionato in questo avvio di stagione: «Io conosco molto bene Giuseppe Marotta, dove è andato ha sempre fatto benissimo. Però credo che l’Inter in questo momento, oltre a Romelu Lukaku, non ha più il portiere che aveva una volta. Samir Handanovic non è più quello di una volta (ma da un mese gioca titolare fisso André Onana, ndr), poi Lukaku è molta roba per l’Inter. Insieme a Lautaro Martinez possono fare la differenza, in questo momento manca il giocatore fondamentale. È tornato dall’Inghilterra diverso, senza più quella fantasia di due anni fa. La Juventus nel secondo tempo ha fatto la sua più bella partita in campionato, chiaramente l’Inter non è quella dei tempi d’oro».