Champions League, le partite su Amazon Prime Video: c’è l’Inter col Porto

Amazon ha reso note le partite degli ottavi di finale di Champions League che trasmetterà su Prime Video. C’è anche una gara dell’Inter col Porto.

LA SCELTA – Dopo la partita giocata in casa contro il Viktoria Plzen, Amazon trasmetterà un’altra partita di Champions League che disputerà l’Inter. Si tratta della gara che la squadra nerazzurra giocherà a San Siro contro il Porto, match valido per gli ottavi di finale in programma mercoledì 22 febbraio alle ore 21. La settimana precedente, sempre su Prime Video, andrà in onda Borussia Dortmund-Chelsea. Quindi la piattaforma streaming trasmetterà le partite di ritorno delle altre due formazioni italiane che giocano nel massimo torneo europeo, vale a dire Tottenham-Milan e Napoli-Eintracht Francoforte.

Fonte: Amazon.it