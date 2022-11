Brozovic in aiuto di Inzaghi: il piano per non far affondare l’Inter – SM

Brozovic è tornato in campo con l’Inter un mese e mezzo dopo l’ultima volta, domenica subentrando a Mkhitaryan all’81’ contro la Juventus. Per Sport Mediaset il numero 77 è uno degli aiuti che Inzaghi proverà a sfruttare prima della sosta per i Mondiali.

RESTARE A GALLA – L’Inter è chiamata a finire la Serie A con due vittorie, per non peggiorare ulteriormente una classifica che già piange (vedi articolo). Domani alle 20.45 il Bologna al Meazza, domenica alle 12.30 l’ennesima trasferta complicata a Bergamo con l’Atalanta: servono sei punti. Per provare a chiudere con una mini-striscia positiva Simone Inzaghi può contare su due rientri: Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Secondo Sport Mediaset il primo darà una mano a una fase difensiva troppo traballante, ma è il secondo il recupero più atteso. Nonostante la buona prova di Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, è col numero 77 che si otterrebbe miglior filtro lasciando il compagno di reparto libero di inventare. La sensazione è che domani col Bologna Brozovic partirà ancora dalla panchina, con la possibilità di essere titolare in Atalanta-Inter.

Fonte: Sport Mediaset