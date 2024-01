Inter punto a punto con la Juventus. Ma abisso in un dato

Inter e Juventus continuano a giocarsi la testa del campionato punto a punto, con una serie di botta e risposta a suon di risultati sul campo. Un grande equilibrio nonostante la netta superiorità dei nerazzurri, dimostrata da un dato in particolare.

PIÙ VENTI – Inter e Juventus stanno dando vita a un campionato decisamente appassionante. Quantomeno per i tifosi neutrali. La testa della classifica è giocata punto a punto, con le due squadre che continuano a rispondersi a distanza tramite i risultati sul campo. Un equilibrio quasi inspiegabile, vedendo la superiorità nei numeri da parte della squadra di Simone Inzaghi. Non solo per quanto riguarda la difesa (10 gol subiti contro i 12 dei bianconeri, che hanno ancora la partita contro il Sassuolo da giocare). Ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Sono infatti venti i gol segnati di differenza tra le due squadre: 49 per i nerazzurri, 29 per la squadra di Massimiliano Allegri. Un vero e proprio abisso.