Inter, 51 punti in 20 gare: Inzaghi il secondo nella storia

Dopo venti partite di campionato, l’Inter ha consolidato il proprio dominio in campionato mettendo a referto 51 punti. Prima di Simone Inzaghi era successo una volta sola nella storia del club nerazzurro.

QUOTA CINQUANTUNO – Non sbaglia l’Inter dopo il giro di boa: sul campo del Monza, grazie a un perentorio 1-5, i nerazzurri si portano a quota 51 in campionato. In attesa della gara che domani sera la Juventus giocherà contro il Sassuolo. Un ulteriore segnale della bontà del lavoro che sta svolgendo Simone Inzaghi, che è il secondo allenatore nella storia del club a raccogliere così tanti punti in 20 partite. Prima di lui ci era riuscito Roberto Mancini, alla guida dell’Inter schiacciasassi del 2006-2007 (in quel caso i punti furono 54 dopo la prima di ritorno). In quel caso i punti a fine campionato furono 97, con la vittoria del titolo. La speranza è che Inzaghi possa replicare lo stesso risultato.