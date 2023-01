Inter Primavera, Iliev continua a splendere: quale futuro per lui?

Nikola Iliev, in assenza di Valentin Carboni, continua a essere il punto di riferimento per la Primavera nerazzurra. Quale sarà il futuro del giovane attaccante bulgaro?

STELLA – L’Inter Primavera sta piano piano risalendo la china. Contro l’Empoli è arrivata la seconda vittoria consecutiva in campionato, che ha portato la squadra di Chivu a quota 14 punti. Molto di questo trend positivo lo si deve a Nikola Iliev. Nell’ultimo match contro i toscani, l’attaccante bulgaro ha contribuito a entrambe le reti con due assist (qui la sua pagella). In campionato, il numero 11 è a quota 3 gol e 3 assist nelle ultime 5 partite, rappresentando l’arma principale dell’attacco nerazzurro. Nelle ultime 7, considerando anche la UEFA Youth League, i numeri diventano ancora più importanti. Sono 7 i gol e sempre 3 gli assist, con una media di un gol a partita. Dati interessanti che pongono delle riflessioni.

FUTURO IN PRIMA SQUADRA? – Al momento per Iliev non è ancora arrivata una chiamata dalla Prima Squadra. Il motivo è presto detto. A occupare un posto nel reparto offensivo come tappabuchi c’è Valentin Carboni. In più, Chivu non può fare a meno del bulgaro al momento, considerato che Carboni è ormai stabilmente convocato tra i “grandi”. Non è escluso che le cose possano cambiare in futuro. Nel frattempo, la Primavera si gode il suo gioiello e se può permettersi di puntare a traguardi importanti, lo deve al suo numero 11.