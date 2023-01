Skriniar, la data fissata dall’Inter si avvicina! E quel silenzio che turba − Sky

Skriniar tra risposta e silenzi. In pochi giorni, l’Inter capirà il futuro del difensore slovacco. La data limite è stata posta. I ragionamenti che si fanno in casa nerazzurra

ATTESA − Alessandro Sugoni su Sky Sport 24 ha parlato della vicenda legata allo slovacco: «Skriniar? Si avvicina un po’ quella data fissata. Non è un ultimatum tassativo, ma il 20 gennaio è la data che si è posta l’Inter. Poi potrà considerare decaduta l’offerta di sei milioni, che sarebbe quella massima. Se il giocatore dovesse continuare a non rispondere, allora l’Inter la considererebbe come un rifiuto. Ci sono possibilità di andare a prendere cifre alte, tipo il PSG che in estate gli ha offerto nove milioni a stagione».