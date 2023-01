Inter-Parma, numero record di biglietti venduti per gli ottavi di Coppa Italia

BIGLIETTI VENDUTI – Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, questa sera sono attesi più di 40mila tifosi a San Siro per Inter-Parma. Si tratta di un numero record per il Club nerazzurro agli ottavi di finale da quando è stato introdotto il format della gara secca. Inoltre stiamo parlando di 40mila biglietti venduti, dato che la Società meneghina ha deciso di escludere la partita di Coppa Italia dagli abbonamenti per le gare di campionato.

Fonte: CalcioeFinanza.it