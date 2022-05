Inter Primavera, con la Roma non solo per lo scudetto: occhi al futuro

Questa sera l’Inter Primavera di Cristian Chivu disputerà la finale del campionato di categoria contro la Roma. Una sfida molto attesa che si terrà allo Stadio Mapei, con uno sguardo anche al futuro prossimo.

TALENTI IN CAMPO – Per quanto sia naturalmente importante, lo scudetto passerà quasi sicuramente in secondo piano questa sera nella sfida tra l’Inter e la Roma Primavera. Alle porte dell’apertura ufficiale del calciomercato, infatti, ci si concentrerà maggiormente sui talenti che questa sera scenderanno in campo per giocarsi il titolo. Specialmente in casa nerazzurra, dove spicca fra tutti il nome di Cesare Casadei. Giocatore molto promettente e dal talento cristallino, tanto da aver attirato su di sé anche il forte interessamento del Sassuolo, come confermato dall’Amministratore Delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali (vedi articolo). E chissà che proprio il centrocampista non possa essere in estate una contropartita (da mandare possibilmente in prestito) per puntare a qualche profilo che sia in grado di rinforzare la rosa.

PROTAGONISTI – Anche i fratelli Carboni saranno tra i profili da tenere sott’occhio. I due giocatori dell’Inter Primavera sono già stati infatti convocati dall’Argentina durante l’ultima sosta per le nazionali. Sicuramente non un caso. Sicuramente saranno tanti gli occhi sui due fratelli da parte delle squadre di Serie A, B e – perché no – estere. Uno sguardo interessato ai giocatori dell’Inter in campo lo avrà sicuramente anche Simone Inzaghi, come fu lo scorso anno per Martin Satriano. Le vie del mercato sono infinite e non è da escludersi che, allo stesso modo dell’attaccante uruguaiano, alcuni dei talenti nerazzurri possano essere aggregati alla Prima Squadra. Ma non prima di aver provato a conquistare lo scudetto contro la Roma.