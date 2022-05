Carnevali: «Casadei, ci abbiamo provato! Pinamonti? Profilo difficile»

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha parlato a margine dell’evento “L’Amico Atletico”. Di seguito le sue parole su Casadei e Pinamonti, raccolte dai giornalisti presenti.

PROFILI INTERESSANTI – Giovanni Carnevali guarda in casa Inter e conferma l’interessamento per due giocatori nerazzurri. Anche se difficilmente approcciabili. Queste le sue dichiarazioni: «Casadei lo avevamo gi`richiesto lo scorso anno, ma la società non vuole privarsene perché è un giovane di grande prospettiva. Pinamonti oggi è un giocatore importante e può ambire a club più importanti del nostro. Ha un valore di mercato per noi non accessibile, è un discorso complicato anche se lo vorremmo molto volentieri».