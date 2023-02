Inter Primavera, Chivu si è rialzato: la squadra ora lo segue totalmente

L’Inter di Cristian Chivu vince anche contro l’Hellas Verona e ora vede i playoff. Il tecnico sembra aver toccato le corde giuste

CHIVU E I SUOI VOLANO – La Primavera trova altri 3 punti contro l’Hellas Verona e ora vede i playoff. I nerazzurri occupano al momento la nona piazza, e il sesto posto occupato dal Bologna dista ora 6 punti. Contro gli scaligeri altra vittoria sofferta ma importantissima, che porta ancora una volta la forma di Francesco Pio Esposito, arrivato a quota 10 gol stagionali. Il numero 23 è salito in cattedra in questo nuovo anno e non intende fermarsi. Oltre a lui, buoni segnali anche dai nuovi arrivati. Dopo l’arrivo di Kassama – che ha esordito il 4 febbraio contro il Napoli – la difesa nerazzurra garantisce più sicurezza. La vera novità però è l’insediamento di Alem Nezirevic. Il terzino svedese si contraddistingue per un’ottima qualità palla al piede e la propensione alla fase offensiva. Contro il Verona due gli episodi chiave della sua partita: il rigore guadagnatosi e non concesso dall’arbitro e, soprattutto, l’assist per Esposito nel secondo tempo. Chivu potrebbe quindi aver trovato un titolare sulla fascia destra: si attendono le prossime sfide per capire che garanzie potrà fornire in termine di continuità. Infine, anche Akisanmiro sembra essere un rinforzo utile per la Primavera. Da rivedere la disciplina e l’intelligenza tattica, ma il numero 45 potrà tornare utile.

RIALZARSI – Chivu sembra avercela fatta. I cambi modulo e l’acquisto di alcuni giocatori lo hanno aiutato a trovare un equilibrio. Ora la squadra si diverte in attacco e difensivamente concede meno. Nelle ultime 7 partite, solo una sconfitta, poi un pareggio, per il resto solo vittorie. La strada imboccata sembra quella giusta, ora però c’è da trovare l’ultima componente per diventare una squadra forte: la continuità.