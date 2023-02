Inzaghi: «Inter, primo tempo insufficiente! Sconfitta ci deve far riflettere»

Simone Inzaghi intervistato da Rai Radio 1 è tornato a parlare della sconfitta contro il Bologna. Il tecnico nerazzurro non è per niente soddisfatto e invita a riflettere dopo l’inaspettata caduta.

INSUFFICIENTE – Simone Inzaghi analizza la sconfitta dell’Inter in casa del Bologna: «Primo tempo insufficiente dove il Bologna ha fatto meglio di noi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, e proprio nel migliore momento migliore nostro abbiamo preso un gol da non prendere mai. Un inciampo dopo l’ottima prova di mercoledì che non ci soddisfa e ci deve fare riflettere. Rallenta il nostro passo in campionato. Avevamo un leggero vantaggio che dopo questa sconfitta non ci sarà più. Dobbiamo fare di più in questo tipo di partite».