Mkhitaryan confermato ancora in Bologna-Inter: prova negativa

Bologna-Inter ha visto l’ennesima presenza da titolare di Mkhitaryan. L’armeno però è stato tra i peggiori in campo, risultando quasi invisibile.

ANCORA CONFERMATO – A sorpresa Inzaghi ha confermato anche in Bologna-Inter Mkhitaryan tra i suoi titolari. Quando sembrava che il rientro di Brozovic potesse significare riposo per l’armeno, il tecnico ha invece preferito privarsi di Barella. Confermando quindi il suo numero 22 per l’ennesima volta in campo. Proseguendo la sua apparentemente infinita striscia di partite consecutive. Pur spostandolo nel ruolo di interno destro. Il campo però ha detto che forse era meglio gestire in un altro modo le sue forze.

CONTRIBUTO IMPALBABILE – Mkhitaryan in Serie A veniva da una prestazione da migliore in campo. Ma già nella sfida infrasettimanale col Porto aveva mostrato di aver bisogno di riposo. Contro il Bologna ha fatto un ulteriore passo indietro. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 29 in 63 minuti. Tanto per dare un riferimento, il suo sostituto Barella ne ha messi insieme 27 in 27 minuti. Un’assenza dal gioco che non si può giustificare col semplice lavoro senza palla, sia esso in copertura o con gli inserimenti. L’armeno non è riuscito né ad aiutare il possesso né a farsi vedere in fase offensiva. I passaggi sono 25, realizzati all’80%, senza nessun passaggio chiave o occasione da gol prodotta. Un tiro, da buona posizione, mandato fuori. Se l’idea di Inzaghi era sfruttarlo come incursore, le cose sono andate decisamente male. E forse alla prossima arriverà davvero un turno di riposo.