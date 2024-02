Inter, i prestiti da seguire nel weekend: faccia a faccia nerazzurro!

Inizia a partire da questa sera la ventiquattresima giornata della Serie A, nella quale l’Inter sarà impegnata alle 18 di domani nel big match dell’Olimpico contro la Roma. Ma non solo. Ci sono anche numerosi giocatori di proprietà nerazzurra in prestito tra i campionati italiani e l’estero. Ecco una rapida guida per poterli seguire in questo fine settimana.

SERIE A – Mentre l’Inter sarà ospite della Roma per il big match di domani sera all’Olimpico, due giocatori di proprietà nerazzurra saranno in campo nelle rispettive squadre in cui militano in prestito. Il primo di questi è Valentin Carboni, che con il Monza sarà impegnato domenica alle 15 contro il Verona. Oltre a lui, l’altro giocatore dell’Inter impegnato in Serie A è Gaetano Oristanio, chiamato alla difficoltosa sfida con la Lazio di domani alle 15 con la maglia del Cagliari.

SERIE B – Passando alla Serie B, si parte domani, con anche un faccia a faccia domenica. Domani alle ore 14 inizia Alessandro Fontanarosa con il Cosenza contro il Modena, mentre alle 16.15 è il turno di Sebastiano Esposito e Filip Stankovic con la Sampdoria contro il Pisa, allo stesso orario sarà in campo anche Eddie Salcedo in Bari-Lecco. Faccia a faccia, poi, domenica alle 16.15, quando in Ternana-Spezia si affronteranno da una parte Franco Carboni e Jan Zuberek, e dall’altra Francesco Pio Esposito.

CAMPIONATI ESTERI – A chiudere la lista dei prestiti Inter impegnati nel weekend ci pensano i giocatori all’estero: parte subito Joaquin Correa che questa sera alle 21 è impegnato con il Marsiglia contro il Metz. Domani, poi, Ionut Radu con il Bournemouth alle 16 sul campo del Fulham. Chiudono, infine, domenica Lucien Agoumé in Siviglia-Atletico Madrid alle 18.30 e Martin Satriano con il Brest sul campo del Clermont alle 15.

Inter, la lista dei giocatori in prestito da seguire nel fine settimana

Joaquin Correa – Marsiglia-Metz (venerdì 9 febbraio alle ore 21.00)

Alessandro Fontanarosa – Modena-Cosenza (sabato 10 febbraio alle ore 14.00)

Gaetano Oristanio – Cagliari-Lazio (sabato 10 febbraio alle ore 15.00)

Ionut Radu – Fulham-Bournemouth (sabato 10 febbraio alle ore 16.00)

Sebastiano Esposito – Pisa-Sampdoria (sabato 10 febbraio alle ore 16.15)

Filip Stankovic – Pisa-Sampdoria (sabato 10 febbraio alle ore 16.15)

Eddie Salcedo – Bari-Lecco (sabato 10 febbraio alle ore 16.15)

Valentin Carboni – Monza-Verona (domenica 11 febbraio alle ore 15.00)

Martin Satriano – Clermont-Brest (domenica 11 febbraio alle ore 15.00)

Francesco Pio Esposito – Ternana-Spezia (domenica 11 febbraio alle ore 16.15)

Franco Carboni – Ternana-Spezia (domenica 11 febbraio alle ore 16.15)

Jan Zuberek – Ternana-Spezia (domenica 11 febbraio alle ore 16.15)

Lucien Agoumé – Siviglia-Atletico Madrid (domenica 11 febbraio alle ore 18.30)