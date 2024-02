Salernitana-Empoli, niente calcoli prima dell’Inter: due diffidati in campo

Salernitana-Empoli è l’anticipo di questa ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico Filippo Inzaghi non fa calcoli in vista della gara della prossima settimana contro l’Inter e schiera regolarmente da titolari due diffidati.

TITOLARI – Niente calcoli in Salernitana-Empoli, per l’Inter ci sarà poi tempo. Filippo Inzaghi sa di dover vincere a tutti i costi questa partita per mantenere vive le speranze salvezza e, pertanto, non rinuncia a far partire da titolari i suoi giocatori diffidati. Nel dettaglio Kastanos e Bradaric, con il terzo diffidato, Gyomber, ai box per infortunio.