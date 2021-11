Inter, da Praga a Tiraspol: contro lo Sheriff altra trasferta da non sbagliare

L’Inter stasera alle 21 giocherà in casa dello Sheriff per cercare tre punti fondamentali per il cammino in Champions League. Anche quest’anno il percorso europeo dei nerazzurri passa per una trasferta.

PRECEDENTI – Nelle ultime due stagioni, il cammino in Champions League dell’Inter vede in una trasferta una tappa fondamentale. Quasi cruciale, per com’è messa la classifica degli uomini di Simone Inzaghi. Nel 2019/20 il roboante 1-3 in casa dello Slavia Praga animò le ultime speranze prima del pareggio inutile col Barcellona. Lo scorso anno, invece, a illudere fu il 2-3 in casa del Borussia Monchengladbach. Ma, sebbene questi precedenti facciano ben sperare, le coincidenze statistiche non hanno alcuna influenza all’interno del campo da gioco nei novanta minuti. Anche perché contro lo Sheriff di Tiraspol la situazione è decisamente diversa (e potenzialmente più favorevole).

Sheriff-Inter: ultima trasferta (davvero) decisiva?

CAMMINO – Stasera infatti l’Inter giocherà la quarta partita del girone in casa dello Sheriff (qui come vederla). Rispetto ai due precedenti citati, quindi, i nerazzurri avranno poi altre due gare da disputare. Prima contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro, per vendicare il triplice 0-0 degli ultimi dodici mesi. Compreso quello (decisivo) della scorsa stagione, che di fatto eliminò l’Inter da ogni competizione. E poi toccherà alla trasferta in casa del Real Madrid, nel nuovo Santiago Bernabéu (che evoca comunque dolci ricordi). L’intenzione di tutti è rendere la trasferta spagnola ininfluente, e quindi sarà necessario scardinare l’imbattibilità casalinga dello Sheriff (vedi focus). Servirà una prova di maturità e solidità, per avvicinarsi sempre più ai tanto agognati ottavi di finale.