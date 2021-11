Sheriff-Inter, obiettivo sorpasso: la Champions League va messa in discesa

Sheriff-Inter prenderà il via alle 21 ora italiana a Tiraspol. La trasferta in Transnistria porta con sé tante insidie, ma per andare avanti in Champions League serve fare bottino pieno.

DA SCAVALCARE – Sheriff-Inter mette in palio tre punti di clamoroso valore per il Gruppo D di Champions League. Intanto le due squadre scenderanno in campo sapendo già il risultato dell’altra gara del girone, Real Madrid-Shakhtar Donetsk che inizierà alle 18.45. Poi, per i nerazzurri, c’è l’opportunità del sorpasso: vincere vorrebbe dire andare a sette punti, +1 sullo Sheriff partito a sorpresa con due successi su due che hanno stravolto la classifica. Per l’Inter tornare dalla Moldavia col bottino pieno avvicinerebbe non poco la qualificazione: gli ottavi di finale mancano da dieci anni, è ora di ritrovarli. Ma, soprattutto, bisogna evitare di rendere l’ultima partita al Bernabéu decisiva visti i precedenti pessimi delle ultime stagioni: c’è da chiudere il discorso prima.

CON I MIGLIORI – «Non penso al derby», ha detto ieri Simone Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia di Sheriff-Inter. Non è pretattica, ma la realtà e la giusta considerazione del valore del match di stasera. Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Lautaro Martinez hanno riposato domenica con l’Udinese, l’olandese e il Toro saranno di certo titolari mentre l’italiano è in ballottaggio con Denzel Dumfries. Per Joaquin Correa, decisivo tre giorni fa, ci sarà un ruolo a gara in corso: con la squadra al completo la panchina è un’opzione da sfruttare. Lo Sheriff di Yuriy Vernydub, rispetto all’andata persa 3-1 quindici giorni fa, ritrova il portiere Georgios Athanasiadis e non solo (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Sheriff-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).