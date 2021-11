Sheriff-Inter, partita da dentro o fuori: Inzaghi detta le linee guida – CdS

Sheriff-Inter sarà una partita chiave per la stagione nerazzurra, una di quelle da dentro o fuori. Simone Inzaghi lo sa bene e ha già dettato ai suoi le linee guida per vincere, consapevole di avere una squadra capace di diversificare gli interpreti del gol.

PARTITA DA INTER – Sheriff-Inter, stasera alle 20:45, nerazzurri a caccia di una vittoria per restare aggrappati alla Champions League. Simone Inzaghi non si fa sfuggire i dettagli e non vuole vedere passi indietro da parte della sua squadra, anzi, chiede continuità alle vittorie e soprattutto detta le linee guida per una partita che sa tanto da dentro o fuori. Zero improvvisazione, anche perché questa squadra ha imparato anche a diversificare gli interpreti del gol. Nelle ultime dieci marcature, infatti, sono stati otto i nomi diversi tra campionato e Champions League. Ultima su tutti la partita contro l’Udinese, dove a fare la differenza è stata la variabile Joaquin Correa. L’Inter non vuole steccare una delle partite chiave della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancora

