Sheriff Tiraspol-Inter di UEFA Champions League, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Sheriff Tiraspol-Inter è il primo impegno in calendario a novembre. Si va in campo per la quarta giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Inter impegnata in trasferta. Ecco tutte le informazioni utili per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Partita in programma

UEFA Champions League – Fase a gironi, 4ª giornata del Gruppo D.

Dove si gioca Sheriff Tiraspol-Inter

Sheriff Stadion (“Stadio Sheriff”) – Tiraspol (Moldavia).

Data e ora di Sheriff Tiraspol-Inter

Mercoledì 3 novembre 2021 – Ore 21:00.

Sheriff Tiraspol-Inter, dove vederla in diretta TV

Su Sky Sport Uno (canale numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport 252 (canale numero 252 del satellite), accessibile solo agli abbonati alla piattaforma. Su Smart TV attraverso l’app Infinity di Mediaset.

Sheriff Tiraspol-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su Sky Go, per chi gode del servizio in abbonamento, o in alternativa su NOW. Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app e il sito web di Mediaset Infinity (mediasetplay.mediaset.it), utilizzabile solo dagli abbonati al servizio Infinity+.

Come seguirla grazie a Inter-News.it

In alternativa alla diretta TV e il LIVE streaming, seguite Sheriff Tiraspol-Inter su Inter-News.it grazie alla diretta testuale, a partire dalle ore 20:30.

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Simone Inzaghi è terza con 4 punti nel Gruppo D di UEFA Champions League, alle spalle delle coppia in vetta. I moldavi dello Sheriff Tiraspol allenati da Yurij Vernydub e gli spagnoli del Real Madrid di Carlo Ancelotti, entrambi a 6 punti. Chiudono gli ucraini dello Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, ultimi a quota 1. Alle ore 18:45 in campo Real Madrid-Shakhtar Donetsk, a Madrid.

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento a Sheriff Tiraspol-Inter sul sito e sull’app (vedi informazioni su come scaricarla gratuitamente) a partire da oggi per seguire le conferenze stampa dei due allenatori (vedi informazioni), conoscere le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili della vigilia. Inoltre, non perdere gli aggiornamenti flash sui canali social e in particolare le dirette video sulla Inter-News.it Web TV (iscriviti subito!).