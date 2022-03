Inter, non tutte le ‘soste’ vengono per nuocere: Derby d’Italia nel mirino

L’Inter dopo la sosta per le Nazionali affronterà la Juventus nel Derby d’Italia. A Milano, sono rimasti tre big per motivi di forza maggiore. Match del 3 aprile però nel mirino

NIENTE NAZIONALE − Niente nazionale per tre big dell’Inter, Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic (freschissimo di rinnovo) e Lautaro Martinez. I primi due non sono stati convocati da Olanda e Croazia a causa dei rispettivi infortuni. La gara ad Anfield contro il Liverpool è stata fatale sia per il difensore che per il centrocampista. Distrazione al soleo per il primo e problema al polpaccio per il secondo. Entrambi hanno dovuto saltare le successive sfide contro Torino e Fiorentina. Match in cui la loro assenza è pesata parecchio (soprattutto quella del regista) ma Simone Inzaghi li potrà avere a disposizione in vista di Juventus-Inter. Ritiro dall’Argentina per causa Covid-19 invece per Lautaro Martinez. Il Toro non è partito nemmeno per il Sudamerica ed è al momento in isolamento fiduciario a Milano. Se il prossimo tampone molecolare avrà esito negativo, l’attaccante potrà ritornare ad allenarsi a partire da sabato.

SOSTA BENEDETTA − Mai come questa volta, si può definire la sosta in casa Inter come ‘benedetta’. Questa sarà fondamentale per recuperare i tre giocatori sopra citati. De Vrij e Brozovic, dopo aver saltato le due gare di campionato, saranno riposati e pronti per la Juventus. Match assolutamente da non sbagliare, pena esclusione definitiva dalla lotta scudetto. Stessa cosa per Lautaro Martinez. L’impedimento causa Covid-19 può essere visto quasi come una ‘fortuna’ da Inzaghi. Il Toro deve recuperare quella condizione fisica e mentale smarrita negli ultimi mesi e intravista solamente in due occasioni contro Salernitana e Liverpool. Non andare in Nazionale ed evitare qualche malanno fisico potrà sicuramente giovare al ragazzo di Bahia Blanca.