FOTO – Materazzi e il ritrovo da Triplete Inter: «Sempre bello tornare a casa»

Passaggio al Meazza per Materazzi. L’ex difensore, all’Inter dal 2001 al 2011, ha visitato lo stadio di San Siro e pubblicato una foto che lo ritrae con un suo compagno di tutto il decennio.

RITROVO ALLO STADIO – “È sempre bello tornare a casa, what else?!” Questo il post con cui Marco Materazzi, tramite il suo account ufficiale Instagram, ha celebrato il ritorno al Meazza. Per l’ex difensore anche una foto con un suo compagno che lo ha accompagnato in tutta la sua esperienza all’Inter: il capitano Javier Zanetti, ora vice president.

Questa una delle foto di Materazzi da Instagram, quella assieme a Zanetti.