Inter, dopo il rinnovo di Brozovic da chiarire situazioni di Perisic e de Vrij

L’Inter ha appena ufficializzato il rinnovo di Brozovic (vedi articolo). Chiarita la situazione relativa al centrocampista croato adesso il focus si sposta su Ivan Perisic e Stefan de Vrij

RINNOVI – L’Inter prosegue nel suo percorso di rinnovi dei calciatori chiave all’interno della rosa. Dopo Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, quest’oggi è stato il turno di Marcelo Brozovic, che si legherà al club nerazzurro fino al 2026. Rinnovi fondamentali, che rappresentano la volontà del club di proseguire in quel progetto iniziato nel 2019 e che ha portato, ad oggi, uno scudetto ed una Supercoppa, oltre che una crescita al livello di prospettive sia in campo nazionale che internazionale. Gli ultimi nodi da sciogliere per la dirigenza sono quelli relativi ad Ivan Perisic e Stefan de Vrij. Il croato ha il contratto in scadenza a giugno, il contratto del difensore olandese scadrà, invece nel giugno del 2023. Situazioni diverse che però vanno chiarite al più presto.

NODO – La questione più imminente e spinosa riguarda Perisic, per una questione meramente di tempistiche. Da luglio, infatti, l’esterno croato potrà firmare a parametro zero per qualsiasi altra squadra. La volontà delle parti, nelle ultime settimane, è chiara: si vuole continuare insieme, a patto però che si riesca a trovare un accordo su cifre e durata del nuovo contratto. L’Inter, dal canto suo, si è tutelata con l’ingaggio di Gosens: l’arrivo del tedesco assicura ai nerazzurri più margine di manovra nella trattativa. Diversa la situazione di de Vrij: l’olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e, da tempo, si vocifera che la sua volontà possa essere quella, arrivato alla soglia dei 31 anni, di provare un’esperienza all’estero. In estate, quindi, l’olandese potrebbe essere ceduto per monetizzare il suo addio ed evitare una dolorosa perdita a parametro zero.