Inter-Milan, occasione di riscatto (e non solo per le squadre)

Il derby Inter-Milan di domani arriva in un momento in cui entrambe le squadre sono chiamate a riscattare due risultati deludenti. Ma può essere l’occasione del riscatto anche per alcuni giocatori e per Antonio Conte, che potrebbe trovare nuove soluzioni per la squadra non dal mercato, ma dalle sue stesse idee.

DOPPIA CHANCE – Si avvicina sempre più inesorabilmente Inter-Milan, derby di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro. Una doppia chance per le due squadre di riscattare due risultati deludenti arrivati in campionato. Nello specifico una pesante sconfitta tra le mura di casa e un pareggio che suona tanto come un’occasione, l’ennesima, gettata al vento. Ecco perché per Antonio Conte e Stefano Pioli è vietato sbagliare. Anche perché ormai è risaputo: il derby non è una partita da giocare, ma da vincere.

SECONDA POSSIBILITÀ – Inter-Milan di domani, però, potrebbe essere un’occasione non solo per le squadre, ma anche per alcuni giocatori. Come Alexis Sanchez, per esempio. Prendono sempre più quota le sue possibilità di scendere in campo al posto di Lautaro Martinez al fianco di Romelu Lukaku (vedi articolo). Le ultime uscite da titolare del cileno non hanno lasciato il segno. Specialmente quella in campionato, contro la Sampdoria, dove è stato decisamente protagonista in negativo con il rigore sbagliato e che avrebbe messo la partita sui binari giusti.

ESPERIMENTO – Inter-Milan può essere anche l’occasione per Antonio Conte di trovare una soluzione di formazione non dal mercato, ma dalla sua stessa rosa. Questo è il caso di Matteo Darmian che, dopo gli spezzoni contro Roma e Juventus, potrebbe rivelarsi il “colpo” sulla fascia sinistra. Un ruolo che è sicuramente l’anello più debole della catena del tecnico nerazzurro. A decretare se queste occasioni saranno sfruttate o meno (e soprattutto da chi) sarà, come sempre, il campo. Unico giudice supremo e insindacabile del gioco del calcio.