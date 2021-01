Capello: Â«L’Inter Ã¨ la squadra piÃ¹ pericolosa. Barella tra i miglioriÂ»

Capello: «L’Inter è la squadra più pericolosa. Barella tra i migliori»

Fabio Capello

L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’attuale situazione in campionato. Un’analisi anche sull’Inter e su uno dei migliori giocatori nerazzurri, ovvero Nicolò Barella.

PIÙ PERICOLOSI – Secondo Fabio Capello, la squadra favorita per il campionato è l’Inter. Questa la sua analisi sui nerazzurri e sul campionato: «La squadra con più certezze è l’Inter. Hanno cambiato modo di giocare, non si sbilanciano troppo come successo nella prima fase del campionato e sono adesso la squadra più completa e pericolosa. Barella è uno dei migliori giocatori del campionato, assomiglia a Tardelli per il suo dinamismo e la capacità dii leggere le partite».