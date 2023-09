Inter-Milan, Frattesi arma ‘volante’ per Inzaghi. Con un trend da proseguire

Davide Frattesi si appresta a giocare il suo primo Inter-Milan (domani alle ore 18.00). Il centrocampista ha un conto aperto coi rossoneri, che non vede l’ora di arricchire.

SETTIMANA PERFETTA – Davide Frattesi arriva al suo primo derby nella miglior condizione possibile. Il centrocampista “tornerà” infatti a San Siro domani per giocare Inter-Milan (domani alle 18.00), dopo aver illuminato il “suo” stadio con la doppietta in Italia-Ucraina (2-1) di martedì scorso. Ma tra le due sfide ci sarà una differenza. Se con gli Azzurri Frattesi è partito dal 1′, in Inter-Milan di domani si accomoderà con ogni probabilità in panchina (qui la probabile formazione). Pronto tuttavia a subentrare secondo le indicazioni di Simone Inzaghi, e a rimpinguare il trend positivo contro i rossoneri.

CONTO APERTO – Nella sua giovane carriera, Frattesi ha quattro sfide all’attivo contro il Milan, tutte con la maglia del Sassuolo. E, sebbene tra queste vi sia la sconfitta per 0-3 decisiva per lo Scudetto 2021/22 dei rossoneri, si contano anche due vittorie per il numero 16 dell’Inter. Entrambe arrivate sul prato di San Siro, per giunta. Con l’ultima che risale allo scorso 29 gennaio, quando i neroverdi schiantarono la squadra di Stefano Pioli con un roboante 5-2 esterno. In cui proprio Frattesi trovò il primo gol contro il Milan (quello del momentaneo 0-2). Uno splendido precedente che, in vista di domani, darà ulteriore carica al centrocampista nerazzurro, voglioso di segnare quanto prima il primo gol con la maglia dell’Inter.