Frattesi: «Aspetto i gol con l’Inter! Esultanza? Vi spiego»

Frattesi è stato l’assoluto protagonista del successo dell’Italia sull’Ucraina. Il centrocampista dell’Inter, autore di una doppietta, ha parlato così ai microfoni della FIGC

SODDISFAZIONE – Queste le parole di Frattesi: «Gol annullato? Ci siamo andati vicini (ride, ndr). Mi sono detto “No, non possono annullare pure questo”. La prima doppietta in Nazionale non me la potevano annullare. L’importante è che sia servito per portare a casa il risultato. Era troppo importante per quello che è successo prima. Esultanza? Volevo strapparmi tutto (ride, ndr). No, è una grande emozione. Poi in questo stadio, dove torneremo tra poco. Aspetto quelli con il club, adesso mi godo quelli con la maglia azzurra».

Fonte: figc.it