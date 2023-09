Cuadrado costretto a inseguire | Le gerarchie dell’Inter in fascia

Cuadrado è stato preso per il contropiede della nuova Inter ma anche in contropiede dal suo ruolo in rosa. L’esterno colombiano non avrà vita semplice sulla fascia destra e lo stesso si verificherà sulla nuova fascia sinistra di Inzaghi. Occhio alle staffette nel corso della stagione

GERARCHIE IN FASCIA – A tanta qualità come in questa stagione forse non era abituato nemmeno Juan Cuadrado (1988). L’esterno destro colombiano si ritrova a fare da vice a Denzel Dumfries (1996), che si ritrova in uno stato di grazia tanto con l’Inter quanto con la Nazionale Olandese. Se fino a qualche settimana fa poteva esserci il dubbio nella testa di Simone Inzaghi sul titolare nerazzurro sulla fascia destra, l’inizio di stagione elimina ogni scenario alternativo. Dumfries è la prima scelta sulla corsia destra e Cuadrado è la seconda opzione. La nuova arma tattica dalla panchina, destinata alla promozione da titolare nelle rotazioni ma costretta a inseguire. Stessa situazione sulla fascia sinistra, dove Federico Dimarco (1997) non soffre la concorrenza dell’ultimo arrivato. Il brasiliano Carlos Augusto (1999) è l’unico esterno dell’Inter di Inzaghi che non ha ancora all’attivo un assist. Non è strano, dal momento che finora è subentrato tre volte su tre. Da sottolineare, invece, la puntualità di Cuadrado nel trovare la giocata vincente per il primo “+1” della sua avventura nerazzurra. Le gerarchie dell’Inter di Inzaghi sulle fasce difficilmente cambieranno a stagione in corso: Dumfries-Dimarco è la coppia titolare, Cuadrado-Carlos Augusto quella alternativa. Tutti saranno protagonisti nelle staffette previste.

