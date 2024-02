Inter macchina da gol: con la Juventus caccia alla 30esima di fila

L’Inter non vanta soltanto la miglior difesa di questa Serie A (10 gol subiti), ma anche il miglior attacco (50 gol segnati). Una vera e propria macchina da gol, con ventinove partite consecutive a segno in campionato.

MACCHINA DA GOL – L’Inter vanta un dato in questa Serie A in cui è l’unica: l’aver segnato almeno un gol in ogni partita giocata. Ventuno partite giocate andando in rete, un numero che fa sicuramente capire il potenziale offensivo della squadra di Simone Inzaghi, non per niente miglior attacco del campionato con 50 centri all’attivo. Andando ad ampliare il tiro, l’Inter ha una striscia positiva aperta di 29 gare di fila con almeno un gol segnato, L’ultima gara a secco risale al 15 aprile scorso, a San Siro, nello 0-1 contro il Monza dopo cui i nerazzurri si ripresero e completarono una cavalcata pazzesca che portò la squadra al terzo posto (e in finale di Champions League). Ora l’obiettivo è raggiungere quota 30, contro la Juventus. Per farlo servirà, come sempre, il miglior Lautaro Martinez.