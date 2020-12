Inter, Lukaku efficace come pochi in Serie A:...

Inter, Lukaku efficace come pochi in Serie A: ecco il dato che lo dimostra

Lukaku – Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

“Sky Sport” ha stilato una particolare classifica, utilizzando le statistiche Opta, sul rapporto tiri tentati/gol segnati tra tutti i calciatori di Serie A. Lukaku al terzo posto, Lautaro Martinez fuori dai primi dieci

CECCHINO – L’efficacia di Romelu Lukaku non è testimoniata soltanto dalla quantità dei suoi gol, che continua a toccare vette difficilmente migliorabili, ma anche da un altro dato molto particolare. Secondo le statistiche Opta, infatti, il belga è al terzo posto, tra tutti i calciatori di Serie A che hanno realizzato almeno dieci gol nell’anno solare in corso, per rapporto tra tiri tentati e gol realizzati. L’ex Manchester United ha realizzato un gol ogni 3,7 tiri (22 gol su 83 tentativi verso la porta nel 2020). Prima di lui, figurano Jordan Veretout della Roma (un gol ogni 3,4 tiri) e Francesco Caputo del Sassuolo (un gol ogni 3,2 tentativi). Leggermente più staccato il compagno di reparto del belga, Lautaro Martinez, che per trovare il bersaglio grosso ha avuto bisogno di 8,3 tiri in media, ed è tredicesimo in questa particolare classifica.

Fonte: Sky Sport – Opta