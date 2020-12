Lukaku re dei marcatori nelle competizioni UEFA 2020: la classifica

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku è il miglior marcatore nelle competizioni UEFA nell’anno solare 2020. Ecco la classifica guidata dal 9 nerazzurro.

TOP SCORER – Romelu Lukaku ha segnato tantissimo nel 2020. Per la precisione 40 reti, sommando quelle con la maglia dell’Inter (35) e della Nazionale del Belgio (5). E di queste, 16 reti sono arrivate in competizioni UEFA. Sette nella fase finale della scorsa Europa League, quattro in Champions League e cinque nella Nations League. Un bottino che rende ufficialmente Lukaku il miglior marcatore nelle competizioni UEFA nel 2020. Il numero 9 dell’Inter guida la classifica davanti a Erling Håland (14 reti) e Eddie Nketiah (11 reti). Ecco il tweet della UEFA che incorona il belga: